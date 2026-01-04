Районна прокуратура Перемишля подала до районного суду обвинувальний акт проти трьох мешканців Перемишля віком 29, 37 та 41 років за наругу над українським прапором.

Про це інформує Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Слідчі звинувачують чоловіків у тому, що 6 липня 2025 року, діючи спільно, зневажили прапор України, вивішений на будинку, де розташоване Об’єднання українців у Польщі. Прапор зірвали з флагштоку, а сам флагшток із тримачем знищили. Матеріальні втрати оцінено в 984 злотих. Обвинувачені визнали, що вчинили ці дії, але пояснювали свою поведінку безпам’ятством, спричиненим нетверезим станом.

Польська прокуратура нагадує, що такі дії — це злочин. Вдіповідно до статті 137 Кримінального кодексу Польщі публічне зневажання, знищення або усування прапора, герба чи іншого державного знаку загрожує штрафом, обмеженням свободи або позбавленням свободи на строк до року.

«Загалом на листопад минулого року управління поліції у місті Перемишль в 2025 році зафіксувало п’ять таких інцидентів. Співробітники управління поліції міста Перемишль встановили та затримали винних в усіх цих випадках», — сказала речниця місцевої поліції Кароліна Ковалік.

Як повідомляло Інше ТВ, невідомі зірвали український прапор в місті Перемишль на південному сході Польщі з будинку консульства України 26 жовтня 2025 року.