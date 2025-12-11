Служба безпеки та НАБУ ліквідували масштабну схему привласнення оборонних коштів, яка діяла у двох регіонах України. Відповідно до матеріалів справи, фігуранти розікрали 102 млн бюджетних гривень на виробництві динамічного захисту для танків ЗСУ.

За результатами комплексних заходів у Запоріжжі та на Дніпропетровщині викрито організаторів оборудки: комерційного директора держпідприємства, його ексочільника та власника компанії-підрядника.

Як встановило розслідування, у квітні 2022 року державний завод уклав контракт з Міноборони України на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для вітчизняних танків.

Споряджена бронетехніка мала невідкладно стати «в стрій» та вирушити із заводських цехів прямо в зону бойових дій на різних напрямках фронту.

Втім, замість негайного виконання оборонного замовлення, головний фігурант, який тоді очолював підприємство-виробника, організував розкрадання бюджетних коштів.

Для реалізації оборудки він залучив комерційного директора заводу та засновника підрядної компанії, з якою підписав договір на придбання комплектуючих для бронезахисту за цінами втричі вищими за ринкові.

Отриману «різницю» ділки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

Ініційовані СБУ та НАБУ фахові експертизи підтвердили факти завдання збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію та комп’ютерну техніку, яку використовували у незаконних діях.

На підставі зібраних доказів трьом організаторам злочину повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

•⁠ ⁠ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі підозрюваний ексочільник оборонного заводу вже перебуває під вартою у межах раніше розпочатого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів. Нагадаємо, що слідчі СБУ затримали його наприкінці квітня цього року.

Питання запобіжного заходу щодо інших фігурантів вирішується.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.