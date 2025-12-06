Чоловіка з Нової Зеландії звинуватили у крадіжці після того, як він нібито вкрав яйце Фаберже, інкрустоване діамантами, досить незвичним способом – проковтнувши його.

Про це пише ВВС.

Проковтнуту здобич – медальйон у формі яйця Фаберже вартістю 33 585 новозеландських доларів (19 300 доларів США; 14 600 фунтів стерлінгів) – досі не знайшли, повідомила поліція місцевим ЗМІ.

Поліцію викликали до ювелірного магазину Partridge Jewellers у центрі Окленда минулої п’ятниці вдень, і 32-річного чоловіка заарештували в магазині через кілька хвилин. Він пройшов медичне обстеження і залишається під вартою, повідомляє поліція.

За даними веб-сайту ювеліра, нібито вкрадене яйце Фаберже інкрустовано 60 білими діамантами та 15 синіми сапфірами, а відкривається, показуючи мініатюрного восьминога з 18-каратного золота.

Яйце «Восьминіжка», як його називають, було натхненне однойменним фільмом про Джеймса Бонда 1983 року, в центрі якого – складне пограбування яйця Фаберже.

Фаберже — всесвітньо відомий ювелірний магазин, заснований у Росії понад два століття тому, відомий своїми яйцями з дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів.

Підозрюваний має знову постати перед судом 8 грудня.

За повідомленнями, йому також висунуто звинувачення у нібито крадіжці iPad з того ж ювелірного магазину 12 листопада та викраденні котячого наповнювача та засобів боротьби з бліхами на суму 100 новозеландських доларів з приватної адреси наступного дня.