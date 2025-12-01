Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою, передає наш кореспондент. Слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці, передає Суспільне.

Обрання запобіжного заходу проходило заочно, адже Тимур Міндіч виїхав з України. Адвоката Міндічу призначила держава — зв’язатися з підозрюваним йому не вдалося. Через це Тимуру Міндічу не призначили заставу, адже немає такої можливості при заочному процесі суду.

Прокурор у справі заявив, що Тимур Міндіч тиснув на Рустема Умєрова з намаганням вплинути на нього щодо закупівель неякісних бронежилетів.

Рустем Умєров вже повідомляв, що мав розмову з Тимуром Міндічем щодо закупівлі бронежилетів, коли був міністром оборони.

“У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений”, — повідомив Рустем Умєров.

Прокурор також зауважив, що Тимур Міндіч вів розмови з бізнесменом та фігурантом справи Енергоатому Олександром Цукерманом. Під час розмов вони використовували шумопригнічувальні засоби.

Засідання суду закрили на 15 хвилин через розгляд доказів, які можуть загрожувати національній безпеці.

Прокурори пояснили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для затримання Міндіча, зокрема при перетині кордону. Учасники процесу заявили, що його місце перебування невідоме. На уточнення про можливе перебування в Ізраїлі прокурор відповів, що це залежить від законодавства країни та її співпраці з Інтерполом.