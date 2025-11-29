Вільнюський окружний суд у п’ятницю по суті відхилив скаргу громадянина Грузії Михайла Замтарадзе, засудженого за крадіжку вкрай рідкісних та цінних книг із бібліотеки Вільнюського університету.

Суддівська колегія лише уточнила термін утримання під вартою, закладений у вирок, пише LRT.lt.

Суд першої інстанції включив до вироку термін тримання під вартою Замтарадзе у Литві з 28 грудня 2023 року. Окружний суд змінив вирок, включивши до вироку час, проведений Замтарадзе під арештом за кордоном.

Згідно з європейським ордером на арешт, виданим Литвою, Замтарадзе був затриманий у Бельгії 7 листопада 2023 року і переданий Литві наприкінці грудня.

В апеляційній скарзі адвокат підсудного просив суд призначити йому покарання за середнім показником – чотири роки позбавлення волі, а також скоротити термін покарання на третину, оскільки Замтарадзе повністю визнає провину у крадіжках у Литві. Також оскаржувалась вартість вкрадених книг. У справі вони були оцінені більш ніж у 606 тис. євро, а Замтарадзе та його адвокат стверджували, що їхня вартість була в кілька разів нижчою.

“Немає підстав сумніватися у вартості викраденого майна”, – заявила в п’ятницю в суді суддя Нійоле Жимкене.

Вартість книг була підтверджена експертами.

На початку червня Вільнюський дільничний суд засудив Замтарадзе до п’яти років позбавлення волі, але у зв’язку з визнанням ним провини та розглядом справи у скороченому порядку термін покарання було скорочено на третину. Остаточне покарання – три роки і чотири місяці позбавлення волі.

Розслідування аналогічних крадіжок також ведеться у Франції. Після оголошення вироку Вільнюським дільничним судом Замтарадзе був екстрадований до Франції. Він провів там місяць. Французька влада провела слідчі дії і повернула засудженого до Литви.

За словами адвоката Замтарадзе Ремігіюса Рінкявічюса, судовий процес у Франції відбудеться ще не скоро.

Викрадені видання XIX століття оцінюються більш ніж 606 тис. євро. «Це зовсім нереальна ціна. Ці книги не коштуватимуть 600 тис. євро навіть за сто років», — обурювався засуджений у суді.

Засуджений та його адвокат не згодні з такою оцінкою, вважаючи, що вартість викрадених книг є значно нижчою. За словами адвоката, ці видання не мають відношення до історії Литви, і їхня цінність незрозуміла.

У Вільнюсі Замтарадзе викрав лише книжки російських письменників.

Прокуратура просила відхилити апеляцію.

Згідно з матеріалами справи, ще до того, як Замтарадзе скоїв крадіжку, двоє його спільників побували у бібліотеці Вільнюського університету. Передбачається, що вони проводили розвідку. Один із них нині перебуває у в’язниці в Латвії за крадіжку книг.

Засуджений, видаючи себе за вченого Михайла Завадського, просто взяв частину книг і не повернув їх, а понад десять інших книг замінив заздалегідь підготовленими копіями. Ці копії будуть знищені за рішенням суду.

Замтарадзе стверджував, що продав книги покупцю із Москви за 30 тис. доларів США.

Згідно з матеріалами справи, він прибув до Литви у 2023 році у складі організованої групи, яка діяла у Литві, Польщі, Франції, Швейцарії та Грузії. За даними офіційних осіб, ця організована група викрала у Європі близько 170 дуже рідкісних та цінних книг.

Згідно з матеріалами справи, він викрав 17 видань із бібліотеки Вільнюського університету, включаючи книги Івана Крилова, Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова та Миколу Гоголя. Дванадцять із них він замінив підробками, надісланими йому покупцем із Москви.

Росіянин також надав Замтарадзе підроблені документи, які були виявлені у нього під час затримання у Брюсселі.

