За інформацією джерел «Схем» у правоохоронних органах, заставу за Фурсенка внесли 24 листопада, й наступного дня його звільнили з-під варти. Це журналістам підтвердив і його адвокат – Петро Бойко. «Схеми» намагалися звʼязатися з самим Фурсенком, але на телефонні дзвінки він не відповів.

Фурсенко був виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» і, за даними слідства, виконував обовʼязки бухгалтера «бек-офісу з легалізації коштів».

Сума застави, визначена Вищим антикорупційним судом під час обрання запобіжного заходу, становила 95 мільйонів гривень. Гроші за Фурсенка, відповідно до отриманих «Схемами» даних, внесла приватна компанія з чинним статутним капіталом у 100 тисяч гривень – «Варус Сінерджі».

Власником компанії є Богдан Фуркевич з Камʼянець-Подільського. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як «Богдан Рішало Від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Воїнкомат Кам’янець». Компанію зареєстрували у Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ. Основний вид її діяльності – оптова торгівля деревиною. На дзвінки журналістів Фуркевич не відповів.

Раніше журналісти Радіо Свобода назвали імена ключових фігурантів розслідування масштабної корупції в «Енергоатомі», які отримали підозри від НАБУ. Серед них і Ігор Фурсенко, який у матеріалах слідства згадується під псевдонімом «Рьошик».

12 листопада ВАКС обрав для Фурсенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2025 року з можливістю внесення застави у 95 мільйонів гривень. 19 листопада апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.