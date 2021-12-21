Не из-за коронавируса. Почему в словацком городе отказались от новогоднего фейерверка?

В городе Липтовски-Микулаш (Словакия) мэрия снова решила не запускать фейерверки на Новый год.

Причина — громкие хлопки могут сильно напугать животных. Сэкономленные деньги отправят на помощь местному приюту для собак.

Об этом пишет Европульс, передает Інше ТВ.

Мэрия города отказывалась от запусков салютов в прошлом и позапрошлом году. Тогда оставшиеся деньги также пустили на помощь животным.

Как сообщало Інше ТВ, Из-за коронавируса в Париже отменили концерт и фейерверк в новогоднюю ночь