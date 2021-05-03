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Туристический магнит: в японском городе металлургов будут продавать мороженое с железной стружкой


11:2803.05.2021
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В японских городах Цубамэ и Сандзё в префектуре Ниигата решили привлечь туристов с помощью мороженого с железной “стружкой”, или, скорее, хлопьями. Регион, как и все прочие области Японии, сильно пострадал из-за пандемии.

Новации предшествовало исследование, которое показало, что летом японцы, в основном, приезжают отдохнуть в города Цубамэ и Сандзе.

Это города известны своими металлургическими заводами. Чтобы возобновить внимание к городам, специалист по мороженому Ясуюки Сакума разработал для Цубамэ и Сандзе фирменный десерт. Технолог создал особый аромат для мороженого, а также предложил идею с железной стружкой.

Необычный десерт уже успели попробовать: по словам некоторых смельчаков, мороженое оказалось гораздо вкуснее, чем они ожидали.

“Неожиданное сочетание, которое удивляет”, – описывают “железный” десерт те, кто уже его испробовал.

Стоимость такого мороженого составляет 400 иен или 3,70 доллара.

Как сообщалось ранее, В Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа. Главный ингредиент необычного десерта — черный перец, напоминающий о едких снарядах, которые применяла полиция во время разгона демонстраций.

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