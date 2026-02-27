Обшук, після якого в оселі зʼявляються наркотики чи боєприпаси. Погрози кримінальною справою. І одразу ж пропозиція – домовитися за гроші.

За даними слідства, за такою схемою працювала організована група з семи працівників поліції на Херсонщині.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора України, наприкінці 2024 року керівник одного з підрозділів разом із заступником створили незаконний механізм та залучили до нього оперативників. Вони систематично вигадували інформацію про причетність громадян до злочинів, що дозволяло отримувати ухвали на обшуки.

Під час цих обшуків правоохоронці підкидали наркотики, вибухівку або боєприпаси й оформлювали це як виявлені докази. В окремих випадках заборонені предмети показували ще до початку слідчих дій, погрожували ув’язненням і вимагали гроші за «чистий» обшук та уникнення відповідальності.

Також задокументовано незаконне використання спецзасобів: без рішення суду в авто громадянина обвинувачені встановили пристрій та кілька місяців прослуховували його розмови.

У липні 2025 року їх діяльність було викрито та припинено.

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали справу організованої групи до суду для розгляду по суті.

